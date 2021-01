Serie A, Atalanta-Lazio 3-2: bergamaschi in semifinale

Spettacolare quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. La squadra di Gasperini vince 3-2 e si qualifica per le semifinali, dove affronterà la vincente tra Napoli e Spezia. Nel primo tempo bergamaschi in vantaggio con Djimsiti, pari di Muriqi, poi è la Lazio a passare in vantaggio con Acerbi e infine pari di Malinovskyi. Nella ripresa Lazzari s’invola verso Gollini sfruttando uno spazio in ripartenza al centro del campo, Palomino allarga il braccio e stende l’ex SPAL. Chiara occasione da rete e rosso per il difensore argentino. Sotto di un uomo l’Atalanta passa nuovamente in vantaggio con Miranchuk che mette dentro un’occasione creata da Muriel e rifinita da Romero che da difensore si trova in attacco dopo una precedente punizione. Al 65’ calcio di rigore per l’Atalanta, ma Zapata si fa ipnotizzare da Reina, suo ex compagno di squadra al Napoli.