Serie A, Benevento-Crotone 1-1: sanniti sempre più nei guai. Bene Ounas, panchina per Luperto.

Termina clamorosamente in parità il match al Ciro Vigorito tra Benevento e Crotone, valido per la 37^ giornata di Serie A. Padroni di casa che passano subito in vantaggio grazie alla rete di Lapdula al 13′. I Sanniti però non si adagiano, e vanno alla ricerca disperata della seconda rete del match che metta i tre punti in cassaforte, ma sbattono prima contro un incrocio dei pali con Insigne e poi si vedono annullare il raddoppio dal Var con Lapadula. Al 93 però ecco la beffa. Una lunga discesa sulla fascia di Pedro Pereira mette in crisi la difesa campana, e con un cross rasoterra il portoghese serve in area uno smarcato Simy che facilmente insacca la rete che vale il pareggio. Risultato beffardo per gli uomini di Inzaghi, che adesso devono solo sperare nella vittoria della Lazio nel recupero di martedì contro il Torino, per poi giocarsi la salvezza nell’ultima giornata di campionato proprio contro i granata. Ottima la prestazione di Adam Ounas, l’azzurro in prestito ai calabresi. Solo panchina invece per Sebastiano Luperto.