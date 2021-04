Serie A, Benevento-Udinese 2-4: De Paul si prende la scena

Termina 2-4 il lunch match di questa domenica di Serie A tra Benevento e Udinese. De Paul con una splendida prestazione, trascina i suoi in un’importantissima vittoria in chiave salvezza. Ospiti che passano subito in vantaggio al 4′ grazie a uno splendido filtrante del numero 10 bianconero diretto a Molina, che con un diagonale rasoterra infila l’1-0. I padroni di casa non demordono, ma a trovare la seconda rete del match sono sempre gli ospiti. De Paul riceve una palla a centrocampo, e dopo una splendida azione personale scarica palla sull’esterno a Pereyra che crossa per Arslan e fa 2-0. Il Benevento non si arrende, e dopo appena due minuti torna in partita grazie a un clamoroso errore dello stesso Arlsan, che con un retropassaggio sbagliato permette a Lapadula di anticipare Musso nella sua uscita, commettendo di fatto fallo da rigore. Dagli undici metri si presenta il solito Viola che accorcia le distanze. Nella ripresa i goal di Stryger Larsen al 49′, sul secondo assist di giornata di De Paul, e di Braaf al 73′ chiudono definitivamente i conti. Inutile il goal nel finale di Lapadula.