Serie A, bocciata l’idea dei tamponi centralizzati: costi troppo alti

Un’idea nata fin dai primi giorni del inizio della nuova Serie A: la possibilità di effettuare tamponi con sistema centralizzato così come accade nella UEFA e in Liga. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, tutto questo non accadrà in Italia: i costi sarebbero troppo alti e i tempi troppo ristretti per ottenere i risultati. Le proposte arrivate da Synlab, European Network, Dantes Lab e Lifebrain non hanno convinto la Lega, che lascerà ancora ad ogni club la possibilità di effettuarli privatamente.