Vince il Milan allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. La partita termina 0-2 per i rossoneri, con i gol segnati da Olivier Giroud e Christian Pulisic, entrambi nel primo tempo. Bene anche Reijnders, autore dell’assist per il centravanti francese che ha sbloccato la partita. Primo gol in Italia, invece, per l’esterno offensivo statunitense. Nel corso della ripresa hanno esordito anche Okafor e Chukwueze. Buona la prova per i rossoblù, poco incisivi in zona gol.