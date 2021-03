Serie A, Bologna-Sampdoria 3-1: gli emiliani calano il tris. Zona calda sempre più lontana

Vittoria importantissima per gli uomini di Mihajlovic, che con un secco 3-1 battono la Sampdoria nel match valido per la 27^ giornata di Serie A. Dopo un ottimo inizio degli ospiti, sono i rossoblu a passare in vantaggio al 27′ grazie a una rete del ritrovato Musa Barrow. Gli uomini di Ranieri non si arrendono e al 37′ trovano il pareggio grazie a un goal del solito Fabio Quagliarella. Pareggio che viene vanificato dopo appena 4 minuti ad opera di Svanberg, che con un po’ di fortuna trova la rete che vale il 2-1. Al 70′ chiude la gara Soriano siglando la rete che mette in cassaforte i tre punti per il Bologna.