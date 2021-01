Serie A, Cagliari-Benevento 1-2: rimonta giallorossa

Cagliari-Benevento termina 1-2, match valevole per il sedicesimo turno di Serie A. I padroni di casa si portano in vantaggio al 20′ con Joao Pedro. Il numero 10 cagliaritano devia sotto misura un colpo di testa di Pavoletti, in seguito a un corner. Al 41′ Marco Sau firma il gol dell’ex e riporta in parità il risultato. Il Benevento prima della fine del primo tempo ribalta il risultato, Tuia stacca bene su un cross di Insigne. Il secondo tempo continua a regalare emozioni, arriva inoltre l’espulsione di Nandez all’85’ per gesti irriguardosi nei confronti dell’arbitro Abbattista. La gara termina così 2-1 in favore dei campani. Il Benevento espugna la Sardegna Arena e continua a stupire, salendo a quota 21 punti. Non convocato Adam Ounas nel Cagliari.