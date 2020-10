Serie A, Cagliari-Crotone 4-2: brutta gara per Luperto

Termina 4-2 il lunch match alla Sardegna Arena tra Cagliari e Crotone. Calabresi che partono bene e vanno in vantaggio al 21′ grazie al gol di Messias che di testa gira in porta un cross rasoterra di Reca. Pareggio immediato del Cagliari con un gran calcio di punizione realizzato da Lykogiannis, al 25′ è 1-1. Al 35′ i sardi ribaltano la sfida con il Cholito Simeone su lancio di Joao Pedro, il brasiliano di prima intenzione lancia Simeone solo davanti a Cordaz. Controllo e tiro, i padroni di casa trovano il 2-1 nel giro di dieci minuti. Al 43′ i pitagorici pareggiano con un gran gol di Molina, fulminato Cragno con una conclusione di prima intenzione al volo. Al 45′ sardi ancora avanti con una girata di Sottil su cross di Zappa, il primo tempo finisce con i padrono di casa avanti. Nel secondo tempo al 3′ il calabresi rimangono in dieci, espulso per doppia ammonizione l’ex Cigarini. Al 40′ i l Cagliari chiude il match un gol di Joao Pedro: il brasiliano da due passi non sbaglia dopo la respinta di Cordaz su un colpo di testa di Pavoletti. Rete annullata in un primo momento dall’arbitro per fuorigioc e poi convalidata dal Var. Il Cagliari si porta momentaneamente in ottava posizione a quota 7 punti, il Crotone resta all’ultimo posto con un solo punto conquistato in cinque gare.

Luperto: Tra Zappa e Nandez non capisce più nulla, Reca attacca bene ma dietro non gli dà copertura. Fa fatica durante tutto il match, con l’uomo in meno è ancora peggio.