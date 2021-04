Serie A – Cagliari-Parma 4-3, incredibile vittoria in extremis per i sardi

Vittoria al cardiopalma per il Cagliari che supera, grazie alla rete in extremis di Cerri, il Parma e si aggiudica l’importantissimo scontro diretto salvezza. I sardi soffrono in avvio, tanto subire al pronti via il gol di Corneliuss. Kicka raddoppia per il Parma e solo Pavoletti consente al Cagliari di andare al riposo ad una sola lunghezza di distanza.

Nella ripresa il ribaltone. Man alla mezzora fa 1-3 e sembra chiudere la partita. Il Cagliari però non molla e poco dopo accorcia di nuovo con Marin. Il Parma resiste fino al recupero quando succede praticamente di tutto. Prima Pereiro fa 3-3 e poi, nemmeno due minuti dopo serve a Cerri l’assist per il clamoroso 4-3.

Un successo a dir poco fondamentale, con il Cagliari che vola a quota 25 punti, a 2 punti dal Torino (con due partite in meno) e a 5 dal Benvento (con una partita in meno). Per il Parma invece, fermo a 20 punti, lo spettro della B si fa sempre più concreto.