Una Serie A anomala, sia per quanto riguarda il COVID, sia per la situazione in classifica di molte squadre. Il Napoli di Gattuso non ha paragoni rispetto a quello dello scorso anno: +8 in classifica. Si registra l’ascesa del Milan, che ad oggi si trova con +17 punti, così come il calo vertiginoso di Juventus (-14 punti), Lazio e Cagliari (-16 punti). Resiste l’Inter che, sebbene con una partita in meno, ha 4 punti in più dello scorso anno.