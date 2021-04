Serie A, classifiche a confronto: Napoli a +11 rispetto allo scorso anno, crolla la Juventus

Una classifica totalmente diversa a quella dello scorso anno in Serie A. Spicca il +16 del Milan, il Napoli ha 11 punti in più della scorsa stagione mentre l’Inter ne ha 10. In caduta Juventus e Lazio, entrambe con -13 punti rispetto alla scorsa stagione. Di seguito la classifica con i relativi punti di differenza:

Inter 74 (+10 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 30 giornate)

Milan 63 (+16)

Juventus 62 (-13)

Atalanta 61 (-2)

Napoli 59 (+11)

*Lazio 55 (-13)

Roma 54 (+6)

Sassuolo 43 (+3)

Hellas Verona 41 (-1)

Sampdoria 36 (+4)

Bologna 34 (-7)

Udinese 33 (+1)

Genoa 32 (+5)

Spezia 32 (in Serie B)

Fiorentina 30 (-4)

Benevento 30 (in Serie B)

*Torino 27 (-4)

Cagliari 22 (-17)

Parma 20 (-19)

Crotone 15 (in Serie B)

*Una gara in meno