Serie A, come funziona l’algoritmo: ecco la proiezione della nuova classifica

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato il tanto discusso “algoritmo” come lo strumento in grado di offrire la classifica più oggettiva possibile qualora ci fosse la necessità di sospendere definitivamente la Serie A.

La formula non è ancora stata scritta dettagliatamente, ma La Repubblica offre un primo sguardo su come funzionerà l’algoritmo in questione. L’obiettivo è quello di arrivare a una classifica ponderata da tre fattori: il rendimento in casa e trasferta, il numero di gare giocate e i gol segnati.

Non verrà preso invece in considerazione il valore delle avversarie passate e future. In sostanza, la matematica non può sostituirsi all’imprevedibilità di una sfida, anche di quelle sulla carta più scontate. Di fatto, il sistema calcolerà la media punti in casa e in trasferta, poi le proietterà sul numero di partite residue per simulare una graduatoria su 38 partite. I gol segnati in casa e fuori saranno ulteriori “correttori”.

Tra una posizione e l’altra nella classifica finale ballano dai 500 mila euro ai 4 milioni. Entro domani la Federcalcio definirà la percentuale di impatto sulla classifica reale del sistema di calcolo. Giovedì alle 12 lo presenterà poi a Serie A, B, C, calciatori, allenatori e arbitri. L’algoritmo comunque non deciderà lo Scudetto: se non si potranno giocare i playoff, il titolo non verrà assegnato.

Resta qualche paradosso nel sistema. Ad esempio, se la Juve perdesse a Bologna e subito dopo il campionato fosse fermato per un caso di Coronavirus, la Lazio potrebbe superarla senza giocare. Oppure se il Milan uscisse in semifinale di Coppa Italia e il campionato non ripartisse, perderebbe in un colpo solo due chance di andare in Europa.

Per tutti questi motivi l’algoritmo è solo il piano C, da usare se il campionato verrà interrotto e se non ci sarà tempo per i playoff. Con l’obiettivo di far sì che l’effetto sulla classifica sia il minore possibile.

Come funziona algoritmo Serie A – La classifica

Ecco come potrebbe presentarsi la graduatoria finale:

Juventus 92,07 Lazio 90,01 Inter 81,96 Atalanta 72,58 Roma 65,76 Napoli 56,99 Hellas Verona 53,71 Parma 53,09 Milan 52,09 Bologna 49,69 Cagliari 48,59 Sassuolo 48,34 Fiorentina 43,84 Torino 41,16 Udinese 40,91 Sampdoria 38,98 Genoa 36,86 Lecce 36,53 Spal 26,23 Brescia 23,37

Fonte: CalcioeFinanza.it