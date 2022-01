Serie A, convocata d’urgenza una riunione alle 15,30: si valuteranno le nuove misure per il Covid

Ecco il comunicato della Lega Serie A che informa della convocazione di una riunione d’urgenza per oggi alle 15,30.

“In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, per Oggi Sabato 8 gennaio 2022

esclusivamente in videoconferenza (a – Regolamento), alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15:30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti del seguente Ordine del Giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente e AD.

3. Emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni.

4. Varie ed eventuali.”