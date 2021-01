Serie A, Crotone-Benevento 4-1: scampoli di partita per Luperto

Termina 4-1 Crotone-Benevento, match valevole per il diciottesimo turno di Serie A. I padroni di casa passano in vantaggio grazie all’autogol di Glik al 4′. Al 29′ arriva il raddoppio di Simy, il quale al 54′ sigla la doppietta personale. Al 65′ Vulic chiude la pratica, mettendo la partita in cassaforte. Sau, poco dopo, appena sostituito viene espulso per proteste. A nulla serve la rete di Iago Falque, che fissa il risultato sul 4-1. Sebastiano Luperto, in prestito dal Napoli, è partito dalla panchina ed è subentrato all’80’ per Rispoli con il compito di ghiacciare la gara.