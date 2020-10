Non basta Morata alla Juve di Pirlo per espugnare il campo del Crotone. Nell’anticipo serale i bianconeri infatti, dopo essere andati sotto grazie ad un rigore di Simy, non vanno oltre l’1-1. Nella ripresa espulso anche il neoacquisto Federico Chiesa. Con questo pareggio per la Juve sono 5 punti in 3 partite sul campo, a cui si aggiunge il controverso, e oggetto di ricorso, 3-0 dato dalla giustizia sportiva per le vicende della mancata partenza del Napoli per Torino.