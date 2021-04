La prossima gara di campionato sarà un altro snodo cruciale per il Napoli nella corsa al piazzamento Champions: al Maradona, domenica alle 20.45, arriverà l’Inter. Il big-match di Fuorigrotta, che chiuderà la trentunesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta Tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Per chi vorrà seguirla, invece, in streaming, ci saranno come al solito l’app Sky go e la piattaforma Now Tv.