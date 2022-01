Un Milan-Juventus che di certo non passerà alla storia per la sua spettacolarità. Occasioni che si contano sul palmo di una mano in una cornice povera di tifosi e su un campo in condizioni pessime.

Le due squadre si dividono la posta e a sorridere sono Napoli ed Inter.

Il Napoli è ora a pari punti con i rossoneri ma è secondo in virtù degli scontri diretti. La squadra di Spalletti allontana ancora di più la Juventus che ora è a -7.