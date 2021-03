Serie A e coppe, così vedremo il calcio dal 2021

Se per la Serie A sarà quindi sufficiente un solo abbonamento, le cose cambieranno – come noto – per la UEFA Champions League. Sky ha infatti acquisito i diritti per 121 gare a stagione della massima competizione europea per club a pagamento (satellite, digitale e streaming con Now), ma anche Mediaset e la new entry Amazon saranno della partita.

Il colosso statunitense ha acquisito infatti i diritti per la trasmissione di 16 gare a stagione in streaming in esclusiva, mentre la tv di Cologno Monzese si è accaparrata 121 partite, delle quali 17 in chiaro (16 del martedì sera più la finale) e le restanti 104 a pagamento in streaming.

Ricordiamo che la suddivisione tra Sky e Mediaset nasce dalla sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda R2, che ha vietato alla pay-tv di Comcast di acquisire diritti per trasmettere in esclusiva sul web. Ricapitolando, la Champions sarà dunque così divisa: