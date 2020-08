Serie A, ecco la data del calendario. Sarà il 1 settembre in via telematica

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Serie A, e dell’evoluzione del contagio, filtra la data in cui conosceremo il calendario della prossima stagione. Secondo quanto riferito da repubblica.it, la cerimonia si terrà l’1 settembre, in via telematica e non nella sede di Sky come da tradizione nelle ultime stagioni. Il calendario sarebbe così reso noto pochi giorni dopo il 27 agosto, la data in cui la FIGC ufficializzerà gli organici di tutti i campionati. Il 2 settembre, poi, la Lega calcio valuterà le offerte vincolanti arrivate dai fondi di private equity.