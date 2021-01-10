Serie A, ecco le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Lukaku torna dal 1′. Fonseca si affida ancora a Villar

Ecco le formazioni ufficiali del match che apre questa domenica di Serie A:
ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp. Farelli, Fuzato, Cristante, Juan Jesus, Borja Mayoral, Kumbulla, Carles Pérez, Bruno Peres, Diawara, Ruben, Podgoreanu. All. Fonseca.
INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp. Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Young, Eriksen. All. Conte.