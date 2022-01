Serie A, Empoli-Sassuolo 1-5: pokerissimo degli uomini di Dionisi

Al Castellani il Sassuolo batte 5-1 l’Empoli nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. Ospiti avanti con Berardi su rigore al 13′. Momentaneo pareggio empolese di Henderson dopo 3′, che sfrutta una corta respinta di Rogerio. Al 24′ il Sassuolo si riporta in vantaggio con Raspadori, che arriva al limite dell’area e si sposta il pallone sul destro lasciando partire una conclusione che non lascia scampo a Vicario. Nella ripresa Empoli in dieci al 61′, incredibile ingenuità di Viti che si fa ammonire nel giro di un minuto. Il Sassuolo con l’uomo in più dilaga e va a segno con Scamacca 67′, Raspadori 71′ e ancora Scamacca al 92′.