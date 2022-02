Serie A, Fiorentina-Lazio 0-3: inizia malissimo il dopo Vlahovic per i viola

Nel terzo anticipo della 24a giornata di Serie A, la Lazio batte 3-0 la Fiorentina, la stacca in classifica e aggancia la Roma al sesto posto. Parte meglio la Viola, alla prima senza Vlahovic ceduto alla Juve, ma con il passare dei minuti vengono fuori i biancocelesti con le conclusioni di Pedro e Immobile. Al 52′ il tracciante di Zaccagni trova al posto giusto Milinkovic che la sblocca, poi al 70′ Immobile va via a Nastasic e a non sbaglia a tu per tu con Terracciano. Il tris è un’autorete di Biraghi dopo un’altra azione travolgente di Immobile.