Serie A, Fiorentina-Milan 1-1 a fine primo tempo: bella partita al Franchi

Termina 1-1 il primo tempo di Fiorentina-Milan, match valido per la 28ª giornata di Serie A iniziato alle 18. Milan subito in vantaggio al 9′ con Ibrahimovic, che sul lancio di Kjaer sembra aiutarsi con una spinta e tutto solo, davanti a Dragowski, non sbaglia. Al 17′ arriva il pareggio viola con Pulgar direttamentesu calcio di punizione: Donnarumma schiaffeggia la sfera, ma il tiro è forte e teso e l’estremo difensore rossonero non riesce ad evitare che il pallone finisca in rete. Al 30′ proteste viola: Ribery entra in area di rigore, dribbla Diaz e cade dopo una presunta trattenuta del numero ventuno rossonero. Guida dice no e invita il francese a rialzarsi. In questa prima frazione da ricordare anche una traversa colpita per parte, di Pezzella e del solito Ibra.