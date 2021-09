Serie A – Forti emozioni a Marassi, tra Genoa e Verona finisce 3-3

Un pari pirotecnico quello tra Genoa e Verona. Gli ospiti partono forte e si portano dopo pochi minuti in vantaggio con Faraoni. Inizio ripresa e copione identico, stavolta però su calcio di rigore. E’ Barak a fare 2-0. La partita sembrerebbe indirizzata su binari favorevoli per il Verona, ma nel giro di qualche minuto succede l’impensabile. Il Genoa prima accorcia co Criscito e poi poi pareggia e sorpassa con Destro. Tutto tra il 77′ e l’84’. Le emozioni non sono però finite, perché a recupero appena iniziato il Verona trova con Kalinic il gol del 3-3, bloccando l’incredibile rimonta dei rossoblù ad un passo dalla fine.

Con questo pareggio entrambe le squadre si portano a 5 punti in classifica, non abbastanza per allontanarsi dalla zona calda, ma riuscendo comunque a smuovere la classifica.