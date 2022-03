Finiscve 0-0 al Ferraris, in un match dove il Genoa forse meritava qualcosa in più per le occasioni da rete create. L’Empoli si affaccia poche volte nell’area dei rossoblù, impensierendo poco Sirigu. Ottimi interventi da parte di Vicario, che grazie ai suoi riflessi mantiene la partita sul risultato di parità. Sesto pareggi consecutivo in campionato per i padroni di casa.