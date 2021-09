Serie A, Genoa-Fiorentina 0-0 a fine primo tempo: bene i viola

Termina 0-0 il primo tempo tra Genoa e Fiorentina che iniziano la partita sotto un vero e proprio diluvio che modifica subito l’inerzia della gara e che spinge i padroni di casa ad effettuare molti falli, tanto da avere già tre giocatori ammoniti dopo i primi 20 minuti. La Fiorentina tiene il campo senza lasciare mai l’iniziativa alla squadra di Ballardini, ma complice il campo allentato, non ha vita facile per costruire azioni pericolose. Il primo tiro arriva su punizione con Biraghi che costringe Sirigu alla parata in calcio d’angolo. Poco dopo Castrovilli deve lasciare il campo a causa di una violenta botta contro il palo del Genoa, dentro Duncan. Occasione subito dopo per la squadra di casa con Destro che sfrutta un contrasto vinto da Badelj sulla trequarti per trovarsi a tu per tu con Dragowski che però para benissimo il tiro dell’attaccante rossoblu. La Fiorentina è comunque padrona del campo e dopo il 30′ è Bonaventura, uno dei migliori tra i viola, a impegnare seriamente Sirigu con un tiro deviato che manda in angolo. Nonostante il predominio però, il Genoa si difende molto bene e sul finale di tempo va di nuovo alla conclusione di testa col solito Destro che però colpisce alto.