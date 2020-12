Serie A, Genoa-Juventus 1-3: la decide Ronaldo su rigore

Allo Stadio Ferraris di Genova termina 1-3 Genoa-Juventus, gara valevole per l’undicesimo turno di Serie A. Dopo un primo tempo di poca concretezza, i bianconeri sbloccano il risultato al 57′ con Dybala. La Joya sfrutta una spizzata di McKennie, entra in area di rigore e buca Perin con un rasoterra sul primo palo, firmando l’1-0. Due minuti dopo Chiesa raddoppia in seguito a una combinazione con CR7, ma il portoghese era stato pescato in fuorigioco. Al 61′ arriva l’1-1 di Sturaro, gol dell’ex, sfruttando un cross di Pellegrini, in prestito proprio dalla Juventus. Al 66′ la Juventus Dybala trova il nuovo vantaggio, ma era in fuorigioco al momento della conclusione a rete di Ronaldo. Al 78′ Cuadrado si guadagna un penalty, trasformato da CR7 ed è 2-1 bianconero. All’88’ Perin frana in uscita su Morata, concedendo un secondo calcio di rigore, trasformato nuovamente da Cristiano Ronaldo. Termina così 3-1 per la Juventus la gara al Ferraris.