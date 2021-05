Serie A, Genoa-Sassuolo 1-2: neroverdi momentaneamente in Europa

Grandissima vittoria per gli uomini di De Zerbi ,che con il risultato di 1-2 espugnano il campo di Marassi ai danni del Genoa. Match che si mette subito in salita per i padroni di casa, che dopo appena 14′ si ritrovano in svantaggio grazie a un tiro dal limite di Giacomo Raspadori. Il Genoa non molla e al 28′ trova la rete del pareggio con Miha Zajc, ma sfortunatamente per loro viene annullato dall’intervento del Var. Al 66′ la difesa rossoblù commette un clamoroso errore regalando la palla a Berardi che da solo davanti al portiere non fallisce, insaccando la rete che vale il raddoppio. Inutile il goal nel finale per gli uomini di Ballardini, con Zappacosta che dal limite tira a giro all’incrocio dei pali battendo Consigli. Con i tre punti odierni, i neroverdi superano momentaneamente la Roma, in attesa del match pomeridiano contro il Crotone.