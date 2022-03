Serie A, Genoa-Torino 1-0: gol decisivo di Portanova

Genoa che supera 1-0 il Torino al Ferraris e ritrova la vittoria dopo 7 pareggi consecutivi. Nel primo tempo ci sono le emozioni maggiori, con il vantaggio dei padroni di casa con Portanova e la successiva espulsione di Ostigard per doppio giallo. I granata però sono pessimi nella gestione dell’uomo in più per oltre un’ora di gioco e non riescono neanche a rendersi tanto pericolosi dalla parti di Sirigu. Prima vittoria per Blessin, molto importante in chiave salvezza, coi rossoblù ora a 22 punti e a tre lunghezze dalla salvezza. Squadra di Juric che rimane undicesima a 35 punti.