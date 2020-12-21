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Calcio-Napoli

Serie A, gli arbitri della 14a giornata

Gli arbitri del prossimo turno

Rilasciate le designazioni arbitrali per il 14º  turno di Serie A:

BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45
CHIFFI
DI IORIO – LOMBARDI
IV: ABISSO
VAR: GUIDA
AVAR: DEL GIOVANE

CROTONE – PARMA Martedì 22/12 h. 18.30
MARESCA
CAPALDO – MARGANI
IV: MARINELLI
VAR: PASQUA
AVAR: PASSERI

JUVENTUS – FIORENTINA Martedì 22/12 h. 20.45
LA PENNA
GIALLATINI – VIVENZI
IV: FABBRI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RANGHETTI

MILAN – LAZIO h. 20.45
DI BELLO
PERETTI – FIORITO
IV: SACCHI
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – TORINO h. 20.45
VALERI
TOLFO – VECCHI
IV: GIUA
VAR: MARIANI
AVAR: LONGO

ROMA – CAGLIARI h. 20.45
PAIRETTO
PRENNA – MUTO
IV: ABBATTISTA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: LO CICERO

SAMPDORIA – SASSUOLO h. 20.45
AYROLDI
PAGLIARDINI – SACCENTI
IV: SERRA
VAR: BANTI
AVAR: CECCONI

SPEZIA – GENOA h. 20.45
MASSA
DI VUOLO – SCHIRRU
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VALERIANI

UDINESE – BENEVENTO h. 20.45
VOLPI
ALASSIO – AVALOS
IV: ROS
VAR: ORSATO
AVAR: BINDONI

VERONA – INTER h. 18.30
GIACOMELLI
LIBERTI – GELETTO
IV: DI MARTINO
VAR: CALVARESE
AVAR: MONDIN

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I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2018 IamNaples Salvo accordi scritti, la collaborazione con questo blog è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. In nessun caso si garantisce la restituzione dei materiali inviati. Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. - Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo portale Tutti i contenuti di IamNaples possono essere utilizzati a patto di citare sempre IamNaples.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.iamnaples.it oppure al link dell'articolo.