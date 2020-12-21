Serie A, gli arbitri della 14a giornata

Rilasciate le designazioni arbitrali per il 14º turno di Serie A:
BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45
CHIFFI
DI IORIO – LOMBARDI
IV: ABISSO
VAR: GUIDA
AVAR: DEL GIOVANE
CROTONE – PARMA Martedì 22/12 h. 18.30
MARESCA
CAPALDO – MARGANI
IV: MARINELLI
VAR: PASQUA
AVAR: PASSERI
JUVENTUS – FIORENTINA Martedì 22/12 h. 20.45
LA PENNA
GIALLATINI – VIVENZI
IV: FABBRI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RANGHETTI
MILAN – LAZIO h. 20.45
DI BELLO
PERETTI – FIORITO
IV: SACCHI
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI
NAPOLI – TORINO h. 20.45
VALERI
TOLFO – VECCHI
IV: GIUA
VAR: MARIANI
AVAR: LONGO
ROMA – CAGLIARI h. 20.45
PAIRETTO
PRENNA – MUTO
IV: ABBATTISTA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: LO CICERO
SAMPDORIA – SASSUOLO h. 20.45
AYROLDI
PAGLIARDINI – SACCENTI
IV: SERRA
VAR: BANTI
AVAR: CECCONI
SPEZIA – GENOA h. 20.45
MASSA
DI VUOLO – SCHIRRU
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VALERIANI
UDINESE – BENEVENTO h. 20.45
VOLPI
ALASSIO – AVALOS
IV: ROS
VAR: ORSATO
AVAR: BINDONI
VERONA – INTER h. 18.30
GIACOMELLI
LIBERTI – GELETTO
IV: DI MARTINO
VAR: CALVARESE
AVAR: MONDIN