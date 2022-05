Serie A, Gyasi out per un turno, salta il Napoli

Il Giudice Sportivo di Serie A ha squalificato i seguenti calciatori dopo il 37° turno di campionato.

Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione: Kiyine Sofian (Venezia) “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per comportamento gravemente anti sportivo: per avere, al 31esimo del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario”.

Squalifica per una giornata effettiva di gara, ammenda di 10mila euro ed ammonizione: Colley Omar (Sampdoria) “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere inoltre, al 49esimo del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Squalifica per una giornata effettiva di gara: Dos Santos Lourenco Da Silva Ederson Jose (Salernitana), Gabarron Gil Patricio (Lazio), Gunter Koray (Verona), Gyasi Emmanuel (Spezia), Maleh Youssef (Fiorentina), Malinovskyi Ruslan (Atalanta), Okereke Chidozie David (Venezia), Vacca Antonio Junior (Venezia).

Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara: ammonizione con diffida ed ammenda di 1.500 euro per Freuler Remo (Atalanta). Ammonizione ed ammenda di 2mila euro per Nuytinck Bram Johan (Udinese).