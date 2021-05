Serie A, i risultati dei primi tempi: vincono sia Milan che Juventus

Sono terminati i primi tempi dei match delle ore 20.45, validi per la 36ª giornata di Serie A. In vetta vincono tutte le pretendenti alla Champions: Juventus avanti 2-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo un inizio sofferto, i padroni di casa sbagliano un rigore con Berardi, para Buffon, la Juve passa in vantaggio con Rabbiot e raddoppia con Ronaldo. Milan in vantaggio 2-0 a Torino contro i granata, in rete Hernandez e Kessie su rigore. Atalanta di misura sul Benevento, a decidere il match per ora è il solito Muriel.

Atalanta-Benevento 1-0

Bologna-Genoa 0-1

Inter-Roma 2-1

Lazio-Parma 0-0

Sampdoria-Spezia 1-1

Sassuolo-Juventus 0-2

Torino-Milan 0-2