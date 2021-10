Serie A, i risultati delle 15:00: poker del Verona con lo Spezia; 3-3 tra Samp e Udinese

Terminano le due partite delle 15:00 della Serie A, caratterizzate da tantissimi gol. Ben dieci in due partite. Il Verona si impone contro lo Spezia di Thiago Motta per 4-0: in gol Simeone, Faraoni e Caprari nel primo tempo con Bessa che firma il poker nella ripresa. Gol e spettacolo a Marassi tra Sampdoria e Udinese. Apre le marcature Pereyra, raggiunto dall’autogol di Stryger Larsen. Primo gol in Italia per Beto e Quagliarella su rigore certifica la 17^ stagione consecutiva in gol in Serie A. Candreva con un siluro dalla distanza firma il 3-2, ma all’84’ è Forestieri a fissare il 3-3 finale.

Verona-Spezia 4-0 (Simeone, Faraoni, Caprari, Bessa)

Sampdoria-Udinese 3-3 (Pereyra, aut. Larsen, Beto, rig. Quagliarella, Candreva, Forestieri)