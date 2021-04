Serie A, i risultati delle 15:00: vincono anche Juve e Lazio insieme al Napoli

Terminano le partite delle 15:00 della Serie A. Il Napoli ha battuto la Sampdoria in trasferta, grazie alle reti di Fabian Ruiz e Victor Osimhen, al quinto gol stagionale. Vittoria anche per la Juventus, con Kulusevski, Morata e McKennie. Soddisfazione anche per Scamacca nel 3-1 finale. Tre punti pesantissimi per la Lazio al Bentegodi grazie a Milinkovic-Savic, in gol allo scadere.

Risultati e marcatori della Serie A

Juventus-Genoa 3-1 (Kulusevski, Morata, McKennie; Scamacca)

Sampdoria-Napoli 0-2 (Fabian Ruiz, Osimhen)

Verona-Lazio 0-1 (Milinkovic-Savic)