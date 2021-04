Serie A, i risultati delle 15:00: vincono Lazio e Atalanta, pareggio per la Roma

Terminano le sfide di Serie A in programma alle 15:00 di questo pomeriggio. Vittoria per la Lazio nel finale contro lo Spezia, che rilancia i ragazzi di Inzaghi nella corsa al quarto posto. Pareggio invece per la Roma sul campo del Sassuolo. Tre punti invece per l’Atalanta che fatica a trovare una squadra capace di tenerle testa.

Atalanta-Udinese 3-2 – 19′, 43′ Muriel (A); 45′ Pereyra (U); 61′ Zapata (A); 71′ Stryger Larsen (D)

Benevento-Parma 2-2 – 23′ Glik (B); 55′ Kurtic (P); 67′ Ionita (B); 88′ Man (P)

Cagliari-Hellas Verona 0-2 – 54′ Barak (H); 99′ Lasagna (H)

Genoa-Fiorentina 1-1 – 13′ Destro (G); 23′ Vlahovic (F)

Lazio-Spezia 2-1 – 56′ Lazzari (L); 73′ Verde (S); 89′ Caicedo (L)

Sassuolo-Roma 2-2 – 26′ Pellegrini (R); 57′ Traoré (S); 69′ Bruno Peres (R); 85′ Raspadori (S)