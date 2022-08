Terminano le partite delle 18:30 di questo sabato. La Juventus pareggia con la Roma per 1-1, a Dusan Vlahovic risponde Tammy Abraham. Mentre il Torino ha battuto la Cremonese per 1-2 in trasferta: Bianchetti e Radonjic in gol per i granata, Sernicola per la squadra di Alvini. Il Napoli, vincendo domani a Firenze con la Fiorentina, ha la possibilità di andare al primo posto in solitaria a punteggio pieno.