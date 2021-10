Terminano le prime due sfide di questa 10^ giornata di Serie A. Il derby ligure tra Spezia e Genoa finisce 1-1: in vantaggio la squadra di casa con un autogol di Sirigu, è poi Criscito a firmare l’1-1. Vince invece la Salernitana sul campo del Venezia, rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Ampadu. In vantaggio i lagunari con Bonazzoli, è Bonazzoli a firmare il pari nel secondo tempo. L’1-2 finale arriva al 95′ con Schiavone.