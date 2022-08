Serie A, i risultati delle 18:30: vincono Lazio e Fiorentina

Terminano le partite delle 18:30 della 1^ giornata della Serie A. Vittoria della Lazio in rimonta contro il Bologna, al vantaggio iniziale di Arnautovic su rigore hanno risposto un autogol di De Silvestri e il solito Immobile. Tra l’altro anche due rossi, uno per parte: Maximiano per i biancocelesti e Soumaoro per i rossoblù.

Vince anche la Fiorentina al termine di un match al cardiopalma contro la Cremonese. In gol Bonaventura al quarto d’ora, poi il pareggio di Okereke. Grande prova di Jovic, autore del gol del 2-1. La squadra di Alvini non molla e da calcio d’angolo segna Buonaiuto. Quando sembra finita la viola trova il gol vittoria al 95′: lungo cross di Mandragora, Radu perde completamente le misure del campo, esce e si trascina la palla in porta.