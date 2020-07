Serie A, i risultati delle 19:30: vittorie interne per Milan e Sampdoria

Terminano le partite delle 19:30 in Serie A. Il Napoli ha pareggiato 1-1 sul campo del Bologna, in gol sono andati Manolas e Barrow. Vittorie interne per Milan e Sampdoria rispettivamente contro Parma e Cagliari. I rossoneri erano andati sotto 0-1 causa gol di Kurtic, poi Kessie, Romagnoli e Calhanoglu hanno rimesso a posto la situazione. I tre punti per la Samp, invece, non sono mai stati in discussione: prima Gabbiadini e poi una doppietta di Bonazzoli hanno regalato a Ranieri la quarta vittoria negli ultimi cinque match.

Bologna-Napoli 1-1 (Manolas, Barrow)

Milan-Parma 3-1 (Kurtic, Kessie, Romagnoli, Calhanoglu)

Sampdoria-Cagliari 3-0 (Gabbiadini, doppietta Bonazzoli)