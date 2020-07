Serie A, i risultati: pari per Juventus e Lazio. La Roma blinda il 5° posto

Si sono disputate quest’oggi sette partite valide per la 33esima giornata di Serie A. In vetta hanno pareggiato sia la Juventus che la Lazio, rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Successo della Roma, che ha consolidato il suo quinto posto in classifica in virtù del pareggio del Napoli sul campo del Bologna.

Crolla il Lecce, sconfitto in casa dalla Fiorentina: la squadra di Liverani resta al terzultimo posto in classifica e perde ulteriore terreno da Udinese, Sampdoria e, appunto, Fiorentina.

Ecco i risultati (clicca sui singoli match per rileggere le dirette testuali)

Atalanta-Brescia 6-2

Bologna-Napoli 1-1

Milan-Parma 3-1

Sampdoria-Cagliari 3-0

Lecce-Fiorentina 1-3

Roma-Hellas Verona 2-1

Sassuolo-Juventus 3-3

Udinese-Lazio 0-0

Domani

19.30 – Torino-Genoa

21.45 – SPAL-Inter