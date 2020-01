Una nuova gara al sabato per le partite di Serie A. L’idea, secondo quanto riportato da Repubblica e Tuttosport, potrebbe nascere dal 2021 con il nuovo ciclo dei diritti tv, aggiungendo una gara al sabato rispetto a quanto avviene già.

Il piano va verso l’aggiunta di una gara alle 15 al sabato rispetto all’attuale finestra che ne prevede già una: in sostanza si giocherebbero due partite al sabato alle 15 e altre due domenica alle 15.

In generale, la sensazione è che si vada comunque sempre più verso le finestre singole. Un’idea confermata nelle scorse settimane anche dall’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. “Il modello va verso tutte finestre singole, perché la concorrenza è ormai in ambito internazionale con gli altri campionati e la contemporaneità non giova all’esposizione del nostro campionato. Però la formula attuale con tre gare domenica alle 15 sta funzionando”, le parole di De Siervo nelle scorse settimane.

Sul tema è intervenuto ieri anche il neo presidente della Lega, Paolo Dal Pino: “Ripensare gli orari delle partite? È uno dei temi sollevati da diversi presidenti e sarà oggetto di discussione. Io sono sensibile a questo tema perché dobbiamo pensare a chi guarda il nostro calcio non solo nel nostro Paese: abbiamo potenzialità gigantesche che non possiamo andare a sviluppare se non ragioniamo con questa flessibilità. E’ un tema già oggi oggetto di discussione”, le parole di Dal Pino.

Si va così sempre più verso il modello Liga, in cui le dieci partite di ogni giornata sono distribuite in dieci finestre diverse (venerdì ore 21, sabato ore 13, 16.15, 18.30, 20.45, domenica ore 12, 16.15, 18.30, 20.45, lunedì ore 21). Diverso invece in Premier League, dove la giornata-tipo è così strutturata: sabato una partita alle 13.30 (diretta tv), quattro partite alle 16 (nessuna diretta tv sul territorio nazionale), una alle 18.30 (diretta tv), mentre alla Ddomenica tre partite, tutte in tv (13, 15.15 e 17.30) come quella del lunedì (21).

