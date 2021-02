Serie A, il Bologna espugna il Tardini: è 3-0 contro il Parma. La decide Barrow

Altro brutto inciampo per gli uomini di D’Aversa che rimangono ancora più ancorati alla zona retrocessione. Finisce 0-3 per il Bologna di Mihajlovic al Tardini, con il Parma che sprofonda sempre più infondo alla classifica fermi a 13 punti . Primo tempo padroni di casa completamente in balia dell’avversario e incapaci di reagire, si ritrovano subito in svantaggio al 15′ con un colpo di testa del ritrovato Musa Barrow. L’attaccante ex Atalanta poi raddoppia con un diagonale di sinistro al 33′ , mettendo il match in cassaforte. Chiude i giochi calando il tris al 90′ Riccardo Orsolini, subentrato dalla panchina al posto di Skov Olsen.