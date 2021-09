Serie A, Inter-Atalanta 1-2 a fine primo tempo: ribaltato il gol di Lautaro

Finisce 2-1 per l’Atalanta il primo tempo di San Siro contro l’Inter: 45′ spettacolari dove senza Correa, Inzaghi schiera Dzeko e Lautaro: dall’altra parte Gasperini opta per il doppio trequartista, Malinovskyi e Pessina, dietro Zapata, ancora con Muriel fuori. La squadra di Inzaghi parte fortissimo: dopo cinque minuti va subito in vantaggio grazie a una straordinaria rete di Lautaro. Dzeko si abbassa per prendere il pallone, allarga per Darmian che serve Barella. Per il sardo, quinto assist in stagione: cross al centro per l’accorrente Lautaro, mezza rovesciata e capolavoro alle spalle di Musso.

LA RIBALTA LA DEA L’Atalanta c’è e cerca più volte il gol in area nerazzurra. Al ventunesimo De Roon sfiora il palo, servito dalla sponda di Zapata. L’Inter però c’è, attacca i campi aperti e domina in ripartenza mentre la formazione di Gasp soffre ma resta comunque in partita: al venticinquesimo, serve un intervento in scivolata di Brozovic per impedire il pari. Al trentesimo, però, arriva: rimpallo vinto da Zapata sull’uscita di De Vrij, Malinovskyi raccoglie al limite e Skriniar tarda nell’uscita. Destro al giro straordinario, d’esterno, all’angolino, ed è 1-1. Al 39′, la ribalta Toloi: stavolta l’errore è di Handanovic che respinge male un’altra conclusione da fuori di Malinovskyi. Il nazionale azzurro è tenuto in gioco da Skriniar e con un tap in comodo fa 2-1.