Serie A, Inter-Bologna 6-1: clamorosa vittoria dei nerazzurri

Vittoria dell’Inter contro il Bologna per 6-1. L’1-0 di Lautaro Martinez spiana la strada ai nerazzurri. Skriniar svetta in area di rigore sul calcio d’angolo battuto da Dimarco e fa 2-0. Quattro minuti dopo, con il pallone lavorato ancora a destra, ci pensa Barella a ribadire in rete un rinvio sbagliato di De Silvestri. Vecino ritrova il gol nella ripresa, poi sale in cattedra Dzeko che completa i festeggiamenti con una doppietta. Il Bologna segna il gol della bandiera, prima gioia in Serie A per Theate.