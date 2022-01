Serie A, Inter-Lazio 2-1: L’inter torna prima a +6 sul Napoli. Sorpassato il Milan in vetta

Prova di carattere e d’orgoglio, quella che serviva per cancellare l’onta della sconfitta della gara d’andata. Simone Inzaghi dà definitivamente un calcio al suo passato andando a prendersi i tre punti anche contro la Lazio e conseguentemente riportandosi in vetta alla classifica. Il tutto al termine di un match vibrante, che l’Inter controlla portandosi in vantaggio con la bomba di Alessandro Bastoni salvo poi complicarsi da sola regalando il gol del pareggio a Ciro Immobile. Ma nella ripresa, il guizzo vincente di Milan Skriniar su assist ancora di Bastoni vale gioco e tre punti per l’ennesima festa del popolo di San Siro, dopo un’altra grande prova corale.