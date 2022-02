Un primo tempo da dimenticare per l’Inter di Inzaghi. Il primo tempo di San Siro si chiude sul 2-0 in favore del Sassuolo grazie ai gol di Raspadori e Scamacca e la traversa colpita da Berardi nega il tris ai neroverdi. Serata negativa fino a questo momento per Perisic e compagni, servirà un cambio di rotta nella ripresa per poter ribaltare il punteggio.