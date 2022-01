Serie A – Inter-Venezia 2-1, i nerazzurri strappano il successo in extremis

Successo in extremis per l’Inter di Simone Inzaghi che supera il Venezia all’ultimo respiro. Nerazzurri che vanno sotto al 19′ con il colpo di testa di Henry, su cross di Ampadu. L’Inter ci prova, ma deve attentedere al 40′ con Barella per il pari. Rete con polemiche in quanto il gol viene convalidato solo dopo un check del VAR Mazzoleni sul contrasto tra Dzeko e Modolo ad inizio azione.

Nella ripresa l’Inter continua a cercare con insistenza il gol che arriva nei minuti finali. Dumfries, subentrato nel corso della ripresa, scappa sulla destra e mette un cross per Dzeko, che di testa batte l’estremo difensore veneto, regalando il successo ai nerazzurri che possono così consolidare la testa della classifica.