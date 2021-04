Sorpresa a Torino! Il Parma è in vantaggio sulla Juventus allo Stadium dopo 25 minuti di gioco. A segno Gaston Brugman, autore di una pennellata davvero stupenda su calcio di punizione assegnata per fallo di McKennie su Gervinho. Niente da fare per Buffon, Juventus-Parma 0-1. Da segnalare il fatto che il pallone sia passato sulla testa di Cristiano Ronaldo, unico della barriera bianconera a non saltare.