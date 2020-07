Serie A, Juventus-Atalanta 2-2: pareggio di Ronaldo al 90′ su rigore

Finisce 2-2 un pirotecnico Juventus-Atalanta, big match del sabato sera valido per il 32esimo turno di Serie A. Bergamaschi avanti 1-0 nel primo tempo con uno splendido gol di Zapata. Nella seconda frazione fallo di mano di De Roon in area di rigore, Ronaldo al 55′, dal dischetto non sbaglia. Gli orobici non ci stanno e si riportano in vantaggio all’81’ con un gran gol di Malinovsky. All’89 sciocchezza di Muriel che prende il pallone con la mano in area di rigore, Ronaldo si ripresenta dal dischetto e fredda Gollini. Finisce 2-2 il match tra Juventus e Atalanta