Serie A, Juventus-Benevento le formazioni ufficiali: torna Arthur dal 1′. Inzaghi si affida a Lapadula

Diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Benevento, match valido per la 28^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla vittoria per dare continuità ai risultati e non lasciar fuggire in solitaria l’Inter di Conte. Ecco le scelte dei due tecnici:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Benevento (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Ionita, Hetemaj, Viola; Gaich, Lapadula. All. Inzaghi.